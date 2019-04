L'alcalde de Miravet renuncia al càrrec després de ser detingut per violència masclista

Antoni Borrell diu que així podrà «defensar-se lliurament» i «desvincular el poble» dels càrrecs que li imputen

Antoni Borrell ha presentat aquest dijous al matí la seva renúncia com a alcalde i regidor de l’Ajuntament de Miravet (Ribera d’Ebre) després de ser detingut per un suposat cas de violència masclista. Segons informa el consistori en un comunicat, Borrell ha dimitit «per poder defensar-se lliurement» i per «desvincular el poble dels càrrecs que se li imputen». La renúncia s’ha fet efectiva amb un ple extraordinari i urgent convocat aquest dijous al matí. Antoni Borrell era alcalde del municipi des de 2003 encapçalant la llista d'Entesa per Miravet-Acord Municipal, vinculada a ERC, formació que aquest dimecres va demanar-li que deixés el càrrec després de tenir coneixement del cas.En un comunicat fet públic dimecres al vespre, la formació va condemnar «qualsevol mostra de violència masclista» i va refermar el «compromís amb l'eradicació del masclisme de la nostra societat i amb la lluita contra les violències masclistes de tot tipus». Segons va precisar ERC, Borrell no té cap vinculació orgànica amb el partit. El partit també es va comprometre a «impedir» que repetís com a candidat a l’alcaldia en cap llista vinculada als republicans.Borrell va ser detingut pels Mossos dimarts a la tarda com a presumpte autor de maltractaments a la seva parella, estipulats en l'article 153 del Codi Penal, i també havia estat arrestat per motius similars el 25 de març passat. Després de comparèixer davant la jutgessa de Falset dimecres al matí, va quedar en llibertat amb càrrecs i se li va imposar una ordre d'allunyament respecte la víctima. La causa es jutjarà en un jutjat penal, atès que l'investigat no va acceptar l’autoria dels fets i no es va poder fer el judici ràpid que permet la llei.Segons han explicat fonts municipals, en pocs dies un nou regidor rellevarà Borrell al consistori i un cop presa la possessió del càrrec s'escollirà un nou alcalde. El procediment ho determina d'aquesta manera encara que quedin setmanes per a uns nous comicis municipals. De moment, el tinent d'alcalde Josep Maria Sáez, també vicepresident del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, assumirà les funcions i exercirà d'alcalde interí fins que no s'esculli el nou batlle. En les últimes eleccions municipals, la formació Entesa per Miravet-Acord Municipal, vinculada a ERC, es va presentar com a candidatura única i ocupa les set regidories municipals.