L'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre atorga la llicència d'obres per al dipòsit de residus

Les obres de l'abocador començaran de forma «imminent» i han d'estar llestes el 17 de juliol

Actualitzada 04/04/2019 a les 14:05

Missatges al Govern

L'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) ha atorgat al llicència d'obres a la UTE Lestaca, formada per Urbaser i Griñó, per començar a construir el dipòsit de residus industrials no perillosos. Els treballs començaran de forma «imminent» i han d'estar acabats el 17 de juliol, quan expira la llicència mediambiental. L'autorització l'ha posat a revisió el Departament de Territori per adaptar-la a la nova normativa de l'aigua, com va recomanar la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, en una maniobra per intentar aturar que la llicència municipal però l'alcalde Antoni Suàrez ha defensat que aquestes revisions no paralitzen l'activitat ni la possibilitat d'iniciar les obres.L'Ajuntament ha resolt les 12 al·legacions que s'havien presentat al projecte – la majoria d'altres ajuntaments de la Ribera d'Ebre i el Segrià, a més d'un particular- i ha aprovat la llicència d'obres del dipòsit, després d'una junta de govern municipal celebrada aquest dijous a primera hora. La llicència té un valor aproximat de poc més de 5 milions d'euros, el que representa «la major inversió feta a Riba-roja d'Ebre des de la construcció hidroelèctrica als anys 60», com ha destacat l'alcalde. Aquest matí, de fet, algues màquines començaven a treballar a la zona de les Valls.Antoni Suárez ha assenyalat que es tracta d'una «oportunitat econòmica» per al consistori, «perquè podrà desenvolupar programes de diversificació econòmica, fer justícia social i millorar les condicions de vida dels veïns». També ha qualificat el projecte com «una oportunitat laboral», perquè a la inversió inicial, que suposarà 14 llocs de treball, s'hi sumarà una segona planta, amb una trentena de llocs de treball de major qualificació.Suárez ha remarcat que és un dia «d'orgull» i en el qual «s'eleva l'autoestima local» i se superen definitivament «tot un conjunt d'adversitats» que han esdevingut des que es va comunicar el projecte al veïns del municipi, a final de desembre. L'alcalde ha demanat «la implicació i confiança» dels veïns de Riba-roja però també de la resta de la Ribera d'Ebre, en el projecte.«Volem seguir sent Ribera d'Ebre i tenim intenció de seguir-ho sent i només ho podrem ser, si ens deixen ser el que som com a poble. Ho haurien de tenir molt clar des del Consell Comarcal», ha sentenciat Suárez. Ha insistit en treballar des de l'ens comarcal en un model de desenvolupament que garanteixi «la convivència» del sector primari, el secundari i industrial –que representa el 92% de PIB de la comarca- i també del sector serveis, en concret, el turístic. «Demanem un model que inclogui la Ribera nord, amb Flix, Ascó i la Riba-roja vinculats a l'economia industrial, del qual estem orgullosos i a la qual no hi volem renunciar», ha defensat Suárez.L'alcalde ha tornat a remarcar la «unanimitat» de les dos forces polítiques del municipi per tirar endavant el dipòsit de residus industrial. El cap de l'oposició, José Luís Aparicio –que va ser alcalde del municipi 23 anys i va engegar el projecte- considera que l'Ajuntament ha complert amb els seus compromisos. «Es pretén mantenir la unanimitat pels interessos del poble de Riba-roja d'Ebre perquè es critica molt l'abocador però silencien que per fi s'hagi aconseguit que per primera vegada en tota la comarca arribi un empresa d'economia circular, que tanca el cicle amb valorització del residus i la reducció dels mateixos», ha dit Aparicio. «Serem referent de la bona gestió dels residus que es fa a la comarca i a les Terres de l'Ebre», ha afegit.Suárez ha agraït el suport del conseller de Territori, Damià Calvet, amb el poble i la comarca. «Ha complert amb el compromís assolit amb la comarca per revisar les autoritzacions ambientals i urbanístiques, que ha quedat clar que han estat immaculades» i li ha demanat que compleixi amb el compromís assolit amb el poble – en un pregó de la festa major- per accelerar les autoritzacions que permetran una segona planta de despolimerització catalítica vinculada al dipòsit, així com les obres en infraestructures promeses.L'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre també ha enviat una carta al president de la Generalitat, Quim Torra, on se'l convida a visitar el poble i «a conèixer la realitat local i comarcal». «Li demanem que afronti d'una vegada per totes la reindustrialització de la Ribera nord. No podem demorar-ho molt més», ha afegit l'alcalde.