El TC no admet a tràmit recurs d'empara contra l'arxiu de la investigació sobre el Castor

Els impulsors de la querella i del recurs duran ara la reclamació a Europa

Actualitzada 31/01/2019 a les 08:29

El Tribunal Constitucional ha decidit no admetre a tràmit el recurs d'empara que la Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització, la plataforma X-Net i l'Institut Català de Drets Humans van presentar l'octubre passat contra l'arxiu de la investigació sobre el projecte Castor. El tribunal ha argumentat com a motiu que la qüestió no és «d'interès constitucional». Els impulsors de la querella arxivada i del recurs d'empara desestimat han afirmat que s'esperaven aquesta decisió, i l'han qualificat de «bona notícia» perquè els permetrà dur el cas «a instàncies europees». Al contrari del que opina el TC, consideren que «la tutela judicial efectiva sí és un tema recollit i emparat per la Constitució» i subratllen que «en aquest cas no està essent garantida» a la ciutadania que «ha pagat i pateix» el Castor.Cal recordar que el recurs al TC pretenia que s'investigués la trama al voltant del fracassat projecte Castor. Després que la Sala Penal de l'Audiència Nacional confirmés l'arxivament del cas, els querellants ja avançaven que s'adreçarien a l'alt tribunal abans d'emprendre el camí dels jutjats i les institucions de la Unió Europea. Entre d'altres, la querella acusava cinc exministres i el president d'ACS, Florentino Pérez, dels suposats delictes de malversació, prevaricació i frau a l'administració.