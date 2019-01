Recorda l'aposta del territori pel «turisme de qualitat» i pel sector agroalimentari

El ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha aprovat aquest dimecres al vespre una moció consensuada en el darrer Consell d'Alcaldes que rebutja el projecte de macro abocador per a Riba-roja d'Ebre. La proposta ha tirat endavant amb el suport de quinze dels vint consellers comarcals assistents al ple. També hi ha hagut dos vots en contra i tres abstencions. A l'exposició de motius la moció recorda que a Tivissa hi ha un abocador que en principi era per als municipis de les comarques de la Terra Alta, el Priorat i la Ribera d'Ebre, però que «s'ha convertit en un gran abocador de més de la meitat de Catalunya de residus industrials». A més, es destaca l'aposta del territori pel «turisme de qualitat» i pel sector agroalimentari i es reclama un «projecte de comarca basat en el turisme rural i gastronòmic».