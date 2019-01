La Terra Alta cedeix finques perquè els futurs pastors practiquin la silvopastura

El projecte d'espais test és pioner a Catalunya i promou el relleu generacional a la ramaderia extensiva

Actualitzada 30/01/2019 a les 15:45

Importats de França

Les fases del projecte

Els pastors que es formen a l'Escola de Catalunya de Rialp (Pallars Sobirà) podran practicar la professió a la Terra Alta. La nova xarxa d'espais test, impulsada a Catalunya i Extremadura pel Grup Operatiu RETA, permet «testejar» projectes agrícoles o ramaders «en un entorn segur i amb una viabilitat econòmica de baix risc» i facilitar que s'incorporin nous joves professionals al camp. Gandesa, Prat de Comte i la Pobla de Massaluca cediran finques públiques per treballar la silvopastura, una pràctica de pasturatge extensiu que redueix el risc d'incendi forestal. El projecte es desenvoluparà durant dos anys i es planteja que, com a mínim, tres nous pastors puguin posar en pràctica aquest tipus d'explotació forestal a Catalunya i Extremadura.La Terra Alta tindrà el primer espai test de Catalunya, un projecte innovador i pioner que vol fomentar el relleu generacional, sobretot en el sector de la ramaderia extensiva. Per aquest motiu, a partir de finques públiques cedides pels ajuntaments de Gandesa, Prat de Comte i la Pobla de Massaluca es promourà la silvopastura, el pasturatge en zones forestals que ajuda a la neteja del sotabosc i a reduir el risc d'incendi.La Xarxa d'Espais Test estatals començaran a implantar-se a la comarca terraltina i a Extremadura. Els gestiona el Grup Operatiu RETA, compta el suport de la Red Rural Nacional del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, l'Associació Europea per la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri) i està finançat pel FEADER. El projecte està liderat per l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), que compta amb socis com la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), l'Associació Rurbans-Escola de Pastors de Catalunya i amb la Federació d'ADF de la Terra Alta. A la zona extremenya, formen el grup la Red Extremeña de Desarollo Rural (REDEX), el Grup d'Acció Local TAGUS, la Cooperativa Cooprado i la Universitat d'Extremadura.El Grup Operatiu compta amb la col·laboració d'entitats com la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Lleida, l'Associació nacional de criadors d'oví de raça ripollesa (ANCRI), l'Ajuntament de Arroyo de la Luz i la xarxa francesa RENETA. El grup està coordinat per Neus Monllor, consultora agrosocial especialitzada en desenvolupament rural i relleu generacional.Els espais test s'han importat de França, on funcionen amb gran èxit. Són finques condicionades per a exercir activitats agràries i ramaderes i permeten «testejar projectes agrícoles o ramaders en un entorn segur». Així, es facilita la incorporació progressiva de persones noves, i en molts casos joves, al sector agrícola. L'horticultura és l'àmbit on està més instaurat a França perquè, d'entrada, «és més fàcil. Amb dues hectàrees i una xarxa de regadiu tens un cicle productiu molt ràpidament, però la ramaderia necessita més temps i la situació és més complicada», ha explicat Albert Puigvert, gerent d'ARCA.Per aquest motiu, i amb una perspectiva «realista», el projecte a la Terra Alta i Extremadura preveu oferir espais test, de moment, a tres pastors. «Ens hem assegut amb actors local per fer possible un espai test a la zona de la Terra Alta treballant l'agrosilvopastura. És un territori forestal amb molts problemes de risc d'incendi, que s'incrementa a mesura que es van abandonant les explotacions», ha explica Puigvert.Existeix un altre problema que afronta el dispositiu, la falta de relleu generacional que comporta dificultats en la gestió forestal del territori i la producció local. «Es vol facilitar que gent que no ve de família pagesa, que no coneix el sector, pugui testar l'ofici amb un risc econòmic limitat», ha dit el gerent d'ARCA. Al final del projecte, després de dos o tres anys, també es proposa un acompanyament per aconseguir-li una finca al nou pastor on desenvolupar l'activitat i que s'implanti al territori. «Té una doble funció: incrementar el relleu generacional però també millorar la gestió territorial a Catalunya», ha afegit.Puigvert ha assegurat que a l'Escola de Pastor de Catalunya la formació dura uns sis mesos i cal un «segon cicle» per acabar de formar-se en el maneig del bestiar i «comprovar si la passió per aquesta feina encaixa a la realitat i la complexitat de fer de ramader». «Passat aquest temps d'acompanyament es farà el salt a treballar de forma autònoma però es important la disponibilitat de finques, que és el que necessitem treballar», ha defensat el portaveu d'ARCA.A l'estiu, un cop acabi l'estudi de la viabilitat econòmica i tècnica de les finques que han cedit els ajuntaments, caldrà establir les inversions necessàries per mantenir el ramat en funcionament. El projecte necessita garantir el subministrament d'aigua, infraestructures ramaderes com coberts i tanques, i abastiment d'alimentació del bestiar de cabra blanca durant l'hivern. Les inversions per adequar les explotacions les farà l'ADF Terra Alta. De moment ja disposen de 50.000 euros pressupost aprovat.