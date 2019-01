La CUP Terres de l'Ebre reclama al Govern que paralitzi l'abocador de Riba-roja

El ple de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita aprova una moció posicionant-se contra el projecte

Entitats i administracions del territori continuen mostrant el seu rebuig al projecte d'abocador de residus industrials de Riba-roja d'Ebre. D'una banda, la CUP de les Terres de l'Ebre ha reclamat al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l'Agència de Residus que paralitzin el projecte. Recorden que la Ribera d'Ebre rebutja socialment veure's hipotecada per una instal·lació «insostenible» al servei de l'àrea metropolitana de Barcelona. També el ple de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita s'ha sumat a l'oposició a l'abocador aprovant la moció presentada per ERC, i secundada per tots els grups municipals. El text aprovat recorda que la seva repercussió transcendeix els límits municipals i afecta directament el model territorial.«La Ribera d'Ebre ha superat amb escreix la seva capacitat d'acollida d'activitats econòmiques insostenibles», assegura la formació anticapitalista en un comunitat en el qual recorda que la comarca s'apropa a un «moment crucial» de la seva història amb el tancament de les centrals nuclears d'Ascó i la indústria química de Flix en paral·lel al valor afegit de productes agropecuaris i el turisme vinculat a activitats naturals i patrimonials. «La cultura i la memòria han de permetre a la Ribera d'Ebre aprendre dels errors del passat per a configurar un futur millor per a properes generacions. Hem de dir prou a l'abús irresponsable vers una població que ha patit el deteriorament del territori i del seu medi ambient mitjançant polítiques especulatives i accions econòmiques de caire dubtós», assenyalen.Recorden que la instal·lació de Riba-roja tindria un gran impacte visual, ecològic –per la seva proximitat a la reserva de Sebes- i social a la zona, que se sumaria als dels projectes en marxa a la cubeta de Móra. Rebutgen projectes econòmics «opacs, característics de governs de dretes, que afavoreixen els interessos de grans empresaris» a partir de «mentides i falses promeses de major ocupació laboral i atracció econòmica» que, per contra, resulten «agressives i insostenibles», posant en perill la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. És per això que, consideren, el Govern no només ha d'aturar el projecte sinó també controlar el funcionament i la gestió dels abocadors ja existents a Flix i Tivissa.