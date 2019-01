El Museu de Tortosa tindrà un espai per a l'estudi i difusió de la Jota

L'espai ocuparà el pavelló set de l'espai museístic de l'antic escorxador

Actualitzada 30/01/2019 a les 10:43

El Museu de Tortosa tindrà un Espai de la Jota, una proposta permanent on es farà difusió del ball tradicional ebrenc i també se'n facilitarà l'estudi. El nou espai ocuparà el pavelló número set del complex museístic, a l'antic escorxador municipal. Els treballs per adequar-lo ja han començat. Hi haurà sala d'exposició, de visita gratuïta, amb dos mostres, la primera sobre els vessants de la dansa de la jota i una segona amb elements del grup Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb 27 anys de trajectòria. Hi haurà un arxiu, un espai per a activitats pedagògiques, i un altre per a la documentació i la recerca a disposició de tots els investigadors interessats.El projecte compta amb el suport de l'Aula de Música Tradicional i Popular a les Terres de l'Ebre, de l'escola de ball, cant i música tradicional Lo Planter, i de les colles de cultura popular de la ciutat, amb les quals s'han signat convenis de col·laboració.Entre els documents recopilats per Artur Gaya, activista cultural i cantant dels Quicos, que es podran veure en l'exposició permanent, destaca una primera edició del llibre Del Folklore Tortosí, escrit i publicat al 1934 per Joan Moreira, i que està signat pel mateix autor. L'exemplar formava part d'una col·lecció privada que es trobava als Estats Units i que s'ha pogut recuperar. Gaya s'ha mostrat confiat que l'espai de difusió i estudi de la jota al Museu de Tortosa permetrà que altres propietaris o entitats amb material interessant el cedeixin.L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha aprofitat al presentació del nou espai per recordar que els Castellers de Tortosa, una de les darreres iniciatives populars sorgides a la ciutat, disposaran d'un espai d'assaig a les antigues instal·lacions de l'empresa Indo que ha comprat l'Ajuntament.