Detinguda una parella pel robatori amb violència en un comerç d'alimentació de Tortosa

La dependenta de l'establiment hauria estat agredida per una clienta que volia emportar-se dos begudes sense pagar

Actualitzada 29/01/2019 a les 11:26

La policia local de Tortosa ha detingut un home i una dona com a presumptes autors del robatori amb violència i amenaces en un establiment d'alimentació del nucli antic el passat divendres. Una dependenta del comerç va requerir els agents després d'haver estat agredida per una clienta que volia emportar-se sense pagar un parell de begudes. Segons el relat de la denunciant, corroborat per les càmeres de seguretat del mateix comerç, la detinguda, veïna de Tortosa i nacionalitat espanyola, va intentar emportar-se sense pagar dos ampolles de beguda, adduint que passaria la seva parella a pagar-ho més tard. Quan la dependenta es va negar, la detinguda va intentar marxar amb les begudes però un client la va aturar. En el moment en què la treballadora intentava recuperar les ampolles sostretes, la detinguda va agredir-la donant-li un cop a la cara i estirant-li els cabells.Altres clients presents durant els fets les van poder separar i fer-la fora de la botiga. Al cap de poc temps, la dona va tornar a l'establiment acompanyada de la seva parella, un home veí de Tortosa i també de nacionalitat espanyola, i van començar a donar cops a la porta, amenaçant la dependenta. Finalment, tots dos van marxar quan es va requerir la presència policial.Els agents de la policia local van poder comprovar els fets denunciats gràcies a les càmeres de seguretat del propi establiment i, amb l'ajuda de la descripció facilitada pels testimonis, van identificar i detenir les dos persones poques hores després. A la dona se l'acusa d'un delicte de robatori amb violència, mentre que a l'home se'l deté per un delicte d'amenaces. Tots dos han quedat en llibertat amb càrrecs, després de passar a disposició judicial.