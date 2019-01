La campanya per «la dignitat de la pagesia canareva» farà arribar les firmes al govern espanyol i la Comissió Europea

Actualitzada 29/01/2019 a les 15:42

El municipi d'Alcanar, al Montsià, ha iniciat, aquest dimarts, una recollida de firmes per defensar el sector citrícola del municipi. Les firmes que es recullin s'enviaran al govern espanyol i a la Comissió Europea. Totes les persones majors de setze anys es poden adherir a la campanya, anomenada «per la dignitat de la pagesia canareva». Les firmes es poden fer arribar a l'Ajuntament d'Alcanar, als Serveis Agraris i a l'Oficina de Turisme de les Cases d'Alcanar. La campanya institucional del consistori insisteix a la Unió Europea a extremar la vigilància i impulsar les mesures necessàries per a posar fi als efectes lesius per al sector de l'acord amb l'Àfrica Meridional.