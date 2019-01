Reprenen l'extracció de llots tòxics del pantà de Flix tres anys després

El secretari d'Estat de Medi Ambient evita donar terminis i assegura que les màquines no marxaran fins que es completi definitivament l'obra

Actualitzada 28/01/2019 a les 16:28

Tres anys després que el govern espanyol del PP i l'empresa FCC donessin per finalitzada la descontaminació del pantà de Flix, el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, ha oficialitzat la represa de les actuacions en una visita a les obres. La primera fase, segons ha recordat, va deixar al fons de l'embassament 80.000 metres cúbics de llots tòxics a la llera. Ara, amb els treballs encarregats a l'empresa pública Tragsa per 44,65 milions d'euros, l'actual govern espanyol assegura que no marxarà de Flix fins completar una operació que, si és necessari, allargarà més enllà dels divuit mesos previstos. L'Ajuntament de Flix ha celebrat aquest plantejament així com el fet que el govern espanyol hagi acceptat aplicar mesures més estrictes per controlar les emissions atmosfèriques.