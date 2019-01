Cau un grup criminal que robava màquinaria agrícola a l'Ebre

S'han detingut sis individus després d'haver robat dos tractors i material per al camp a Masdenverge i a Xerta

Els Mossos d'Esquadra van detenir entre dimecres i dijous sis homes com a presumptes autors del robatori de dos tractors a Masdenverge (Montsià) i a Xerta (Baix Ebre). Els individus, d'entre 36 i 57 anys i veïns de Reus, Amposta i Masdenverge, formaven part d'un grup criminal on cada un desenvolupava una funció concreta en el robatori i la venda de maquinària del camp.El propietari d'una finca a Masdenverge va denunciar el 2 de gener que li havien robat el seu tractor i una arada que portava enganxada. Més tard, va veure que un tractor igual que el seu estava en venda a Tarragona. Es va trobar en una nau industrial de Constantí, on van detenir dos homes, que volien vendre aquest vehicle agrícola al mercat negre.Després, els agents van detenir quatre homes més al Montsià que serien els autors materials del robatori i el propietari d'un magatzem agrícola de Masdenverge on havia estat guardat el tractor i on es va recuperar l'arada.A la mateixa finca també es van localitzar diverses peces pertanyents al tractor sostret a principis de novembre de l'any passat Xerta. En aquest cas, després de robar-lo, el van desballestar i van vendre una part de les peces. La investigació continua oberta per esbrinar si els detinguts estan relacionats amb altres fets delictius similars a la demarcació. Els arrestats van quedar en llibertat després de declarar en seu policial i estan pendents de comparèixer davant l'autoritat judicial competent.