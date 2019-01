Detingut un home per prostitució de menors que viuen en centres d'acollida

L'arrestat hauria mantingut relacions sexuals amb un noi de Barcelona i ho hauria intentat amb un d'Amposta

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 16 de gener a Amposta un home que contactava amb menors que viuen en centres d'acollida per mantenir-hi relacions sexuals a canvi de diners. Ho hauria aconseguit amb un noi de Barcelona i ho hauria intentat amb un altre a la capital del Montsià. La delegació de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de les Terres de l'Ebre en va tenir coneixement i ho va denunciar als Mossos. L'home, de nacionalitat espanyola, de 52 anys i veí de Barcelona, va ser detingut per un delicte de prostitució de menors. Va passar a disposició judicial el 18 de gener i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.La DGAIA va denunciar a finals de setembre que un menor d'un centre d'acollida d'Amposta havia rebut diverses proposicions i insinuacions a través de les xarxes socials per part d'un home major d'edat amb l'objectiu que es trobessin tots dos a soles.Els Mossos van comprovar que era un home que vivia a Barcelona i que ja tenia antecedents per fets similars. De fet, ja estava sent investigat per la Unitat d'Investigació del districte de Sant Martí de la capital catalana des del mes de juny. Havia contactat amb un altre menor d'un centre d'acollida de la DGAIA de Barcelona a través de les xarxes socials, amb qui presumptament hauria mantingut relacions a canvi de diners. Els educadors ho van denunciar ràpidament quan ho van saber.Els Mossos van escorcollar els dos domicilis del detingut, un a Barcelona, on hi vivia habitualment, i un altre a Amposta, on hi tenia la segona residència. Van intervenir dispositius electrònics i gran quantitat de material informàtic que està pendent d'analitzar, i que podria derivar en la investigació de nous delictes.