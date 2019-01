UP promou un manifest contra l'abocador de Riba-roja d'Ebre

L'entitat defensa un model de gestió on cada comarca o grup de comarques gestioni els residus que generen

Actualitzada 25/01/2019 a les 11:57

El consell nacional d'Unió de Pagesos (UP), reunit aquest dijous a Barcelona, es va manifestar contra la posada en funcionament de l’abocador de residus industrials de Riba-roja d’Ebre. UP defensa un model de gestió de residus on cada comarca o grup de comarques gestioni els residus que generen, d’acord amb el principi de proximitat previst en el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). Segons UP, l’aplicació d’aquest principi pot augmentar l’eficiència de la gestió, tant en termes econòmics com ambientals, així com reduir el transport de residus. El sindicat recorda l’experiència de l’abocador actual de Tivissa, a la comarca, on es reben residus industrials de tot Catalunya.Unió de Pagesos adverteix que la instal·lació d'aquest macroabocador posarà més difícil que els municipis del nord de la comarca puguin integrar-se a la declaració de les Terres de l'Ebre com a Reserva de la Biosfera per la UNESCO, de la qual en van quedar exclosos.El sindicat promourà un manifest amb els agents del sector de la fruita dolça, el vi i l'oli, com la DOQ Priorat, la DO Montsant, la DO Terra Alta, la DOP Siurana i la DOP Terra Alta per involucrar-los en la lluita en contra d'aquesta infraestructura.