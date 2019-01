Salut invertirà 5 MEUR per renovar les instal·lacions de l'hospital de Móra d'Ebre

La consellera Alba Vergés ratifica que la Generalitat gestionarà el centre de forma independent a través d'una empresa pública

Actualitzada 25/01/2019 a les 14:11

El Departament de Salut invertirà 5 milions d'euros durant els pròxims quatre anys per renovar les instal·lacions i equipaments tecnològics de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Segons ha explicat la consellera, Alba Vergés, en una visita al centre seran actuacions calendaritzades anualment fins el pròxim 2023. La partida principal, de 2,2 milions d'euros, es destinarà a la renovació tecnològica i d'equipaments. També s'adequaran els espais per als metges de guàrdia, així com la renovació dels quiròfans i les sales de reanimació postquirúrgica. La consellera, que s'ha reunit amb alcaldes i representants sindicals, ha ratificat que el centre tindrà un projecte independent i gestionat per la Generalitat a través d'una empresa pública, de la qual no n'ha precisat ni la forma jurídica ni l'àmbit territorial.