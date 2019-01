Mor un vianant atropellat per una moto a l'N-420 a Corbera d'Ebre

La via està tallada en els dos sentits de la marxa i es fan desviacions per l'interior del municipi

Una persona ha mort aquesta tarda després de ser atropellada per una motocicleta a l’N-420 al terme municipal de Corbera d’Ebre (Terra Alta). L'accident s'ha produït a les 17.12 hores al punt quilomètric 806. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets.Per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta ha atropellat el vianant que, a conseqüència de l’impacte, ha mort. Segons han informat els Mossos, la víctima ha creuat per un lloc on no hi havia pas de vianants. Els dos ocupants de la motocicleta han resultat il·lesos.Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques.Quant a l’afectació viària, la via està tallada en aquests moments en els dos sentits de la marxa i es fan desviaments per l’interior de la població.Amb aquesta víctima, són 9 les persones que han mort en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya en el que portem d’any, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.