També s'allarga d'un a dos mesos el termini per sol·licitar les subvencions

Actualitzada 25/01/2019 a les 20:39

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres un Reial Decret-llei per ampliar els ajuts financers i els beneficis fiscals concedits per pal·liar els danys produïts per diversos temporals i desastres naturals durant el 2018 a diversos punts del territori estatal, entre ells les Terres de l'Ebre, principalment al Montsià, i el Camp de Tarragona. En concret, el govern de Pedro Sánchez anuncia que es beneficiaran de l'ampliació d'ajuts els ciutadans, establiments i institucions afectats per les pluges torrencials i desbordaments que van tenir lloc l'octubre passat. A banda, s'ha ampliat d'un a dos mesos el termini per sol·licitar els ajuts i se suprimeixen els límits previstos a la normativa actual perquè les corporacions locals puguin rebre ajuts per les despeses causades.