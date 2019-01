El consell del Baix Ebre es pronuncia en contra del projecte d'abocador de Riba-roja

L'ens comarcal aprova una moció d'ERC reclamant ajuts directes als productors de cítrics del territori

El Consell Comarcal del Baix Ebre s'ha pronunciat en contra del projecte d'abocador de residus industrials a Riba-roja d'Ebre. El grup d'ERC ha portat al ple de la institució comarcal una moció instant el Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Agència de Residus de Catalunya a paralitzar-ne els tràmits. Està previst que la mateixa moció es discuteixi dimecres vinent al ple del Consell de la Ribera d'Ebre. Paral·lelament, l'ens del Baix Ebre ha aprovat una altra moció dels republicans instant el govern espanyol a establir ajuts directes als productors de cítrics del Baix Ebre i el Montsià per la crisi provocada per les importacions fruit de l'acord d'associació entre la Unió Europea i la Comunitat per al Desenvolupament de l'Àfrica Meridional.El ple també s'ha adherit al comunicat del Síndic de Greuges que demana al Tribunal Suprem l'excarceració dels nou líders independentistes perquè puguin exercir amb garanties el seu dret de defensa durant el judici del procés. El text, signat pels expresidents de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas i Carles Puigdemont; els expresidents del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert; i el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, també reclama la disposició de mesures alternatives a la privació de llibertat de les persones que actualment es troben en presó provisional.