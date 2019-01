Un regidor denuncia l'alcalde d'Ascó per agredir-lo amb un cop d'ampolla al final d'un ple

L'edil no adscrit Josep Jaimot havia votat inesperadament en contra del projecte de complex lúdic i esportiu del seu propi govern

Actualitzada 24/01/2019 a les 19:38

El regidor no adscrit del govern municipal d'Ascó, Josep Jaimot, ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra l'alcalde d'Ascó, Josep Maria Buixeda, per haver-lo agredit amb el llançament d'una ampolla d'aigua al final del ple municipal que va tenir lloc aquest dimecres al migdia. La sessió va estar marcada per la tensió després que, de forma inesperada, Jaimot tombés amb el seu vot en contra el projecte estrella d'aquest mandat del seu propi equip de govern, el complex lúdic i esportiu, amb una inversió prevista de prop de 13 milions d'euros. Buixeda, que va acusar el regidor de traïció i va anunciar la seva expulsió del govern, ha emès aquest dijous un comunicat de disculpa assegurant que no tenia intenció d'agredir i que va ser un «gest desafortunat».Jaimot va comparèixer davant la comissaria dels Mossos de Móra d'Ebre aportant un informe mèdic per l'impacte d'una ampolla d'aigua de plàstic al seu braç esquerre. Tot i els diversos intents efectuats, l'ACN no ha pogut posar-se en contacte amb ell per conèixer de primera mà la seva versió dels fets.El regidor no adscrit –anteriorment a les files d'ERC- va sorprendre els seus companys de govern amb el vot negatiu al complex lúdic i esportiu al municipi. Un projecte que estava tramitant-se administrativament des de fa dos anys i mig, durant els quals no s'hauria mostrat mai contrari. El consistori, de fet, ja hi havia invertit un milió d'euros. Preveia construir un hotel, un restaurant, un alberg, un auditori, un poliesportiu i una piscina coberta, entre d'altres equipaments.Jaimot, però, segons reitera el govern municipal, va canviar de parer. Després d'haver-se abstingut en la comissió informativa de la setmana passada va adduir que era «massa agosarat», va mostrar els seus dubtes sobre la capacitat de poder-lo gestionar i va demanar un procés participatiu veïnal per tirar-lo endavant.L'alcalde va qualificar de «traïció» el vot contrari del regidor. Va lamentar que un projecte que havia de dinamitzar econòmicament i turísticament el poble, creant llocs de treball, es perdria, com també els diners invertits fins aquest moment. També va anunciar la seva intenció de fer fora el regidor no adscrit del govern, fet que deixaria els independents en minoria al capdavant del consistori.Va ser a la finalització d'aquest tens debat quan Buixeda, segons el regidor, li hauria llençat l'ampolla d'aigua. Uns fets que, finalment, no haurien recollit les càmeres de Vídeo Ascó TV presents a l'acte, que van ser posades a disposició dels Mossos. Aquest dimecres, el mateix alcalde ha emès un comunicat demanant disculpes per un gest que considera «desafortunat». Assegura que va colpejar l'ampolla sense intenció d'agredir Jaimot, però que va acabar mullant-lo a ell i a una regidora involuntàriament. Diu que, tot plegat, va ser fruit de la «tensió» acumulada durant el ple.