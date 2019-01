La nau de 1.000 metres quadrats ha quedat totalment afectada

Actualitzada 24/01/2019 a les 09:15

Una granja s'ha cremat aquesta nit a Alcanar i han mort els 10.000 pollets que hi havia a l'interior. La nau, de 1.000 metres quadrats, ha quedat totalment afectada. Set dotacions dels Bombers s'han activat per apagar el foc. L'avís és de les 00.17 hores i l'actuació no ha arribat a dues hores. El foc estava controlat a la 1.22. La granja està situada a la partida Mig Camí del terme municipal.