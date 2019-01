Un vehicle dona diverses voltes de campana i el conductor resulta ferit lleu

Ha estat traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta

Actualitzada 23/01/2019 a les 17:10

Accident al Pont del Mil·lenari

Una persona ha resultat ferida lleu després que el seu vehicle donés diverses voltes de campana a la C-12 a Tortosa. En l'accident s'han vist involucrats dos vehicles.Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 15.50 hores per una topada entre dos vehicles al quilòmetre 13 a la carretera que uneix Amposta i Tortosa.El Sistema d'Emergències Mèdiques s'ha desplaçat fins al lloc per atendre a un dels conductors que ha resultat ferit lleu. Una ambulància l'ha traslladat fins a l'Hospital Verge de la Cinta.Una hora abans, cinc cotxes han topat per encalç al Pont del Mil·lenari de Tortosa. L'accident ha tingut lloc a les 14.50 hores i fins al lloc s'ha desplaçat una dotació de Bombers de la Generalitat.També han acudit dos patrulles de la Policia Local i dos unitats del SEM. Una conductora ha estat traslladada lleu al Verge de la Cinta.