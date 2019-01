L'arbitratge resol que FCC va complir amb el contracte de neteja del pantà de Flix

La constructora reclamarà els 60 MEUR del sobrecost dels treballs a Acuamed

El laude arbitral, que s'ha dut a terme a la Cort d'Arbitratge de Madrid, ha resolt que FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) va complir «correctament amb les seves obligacions contractuals» en els treballs de descontaminació de l'embassament de Flix i que va seguir les instruccions de la direcció d'obra designada per Acuamed. La Cort condemna l'empresa estatal a pagar gairebé 1,8 milions d'euros pels perjudicis ocasionats en aquest procés de rescissió de contracte, però FCC li reclamarà 60 milions d'euros més pel sobrecost que va tenir l'actuació. El laude també resol que el contracte amb la constructora no preveia la depuració de les aigües confinades al pantà. Acuamed ha assegurat a l'Ajuntament de Flix que la decisió de l'arbitratge no afecta la represa dels treballs de descontaminació que queden pendent.Segons un comunicat de FCC, el laude arbitral «ratifica el correcte compliment de les obligacions contractuals de dragat i descontaminació de llit de l'embassament» per part de la UTE Ebre-Flix i que «ha quedat provat que el pantà havia estat descontaminat», malgrat els peritatges del Ciemat (Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques) que van determinar que falten prop de 80.000 metres cúbics de llots tòxics per retirar. FCC explica, en la nota, que el tribunal d'arbitratge de la Cort de Madrid «assumeix les conclusions dels informes del CSIC (Consell Superior d'Investigacions Científiques)» amb què FCC va defensar el seu compliment del contracte amb Acuamed. En canvi, segons explica la constructora, el laude declara provats «errors als informes tècnics» que va utilitzar Acuamed posteriorment i subscriu que la depuració de les aigües confinades a la zona a netejar, no formava part de l'acord contractual.L'arbitratge es va interposar després que Acuamed rescindís el contracte a FCC, el 2017, per la negativa de la constructora a retirar els fangs contaminats que encara queden al fons del pantà de Flix. El laude condemna l'empresa estatal a pagar 1,73 milions d'euros a Fomento pels costos del procés – el contracte es va ampliar uns mesos mentre es resolia l'adjudicació de la neteja de l'embassament a una altra empresa-. A més a més, amb la resolució del tribunal d'arbitratge, ara és FCC qui reclamarà 60 milions d'euros a Acuamed pels perjudicis i sobrecost que ha suposat donar per acabades les obres abans d'hora.Actuament és Tragsa l'empresa encarregada de reprendre i acabar les feines de descontaminació a Flix. A finals de 2017 se li van adjudicar els treballs per 44,6 milions d'euros i 19 mesos de termini. En les últimes setmanes s'ha instal·lat una nova draga, arribada dels Països Baixos, i s'estan fent les proves necessàries abans de començar.L'empresa estatal ha comunicat a l'Ajuntament de Flix que la decisió del laude arbitral que les obres de descontaminació no es veuran afectades. «Ens han garantit que les obres es reiniciaran en poques setmanes», ha explicat l'alcalde de Flix, Marc Mur. «Des de l'Ajuntament estem interessats en què es descontamini totalment el pantà i estem al marge dels problemes que puguin existir entre Acuamed i l'anterior adjudicatari», ha afegit. «Interpretem que el laude parla de si s'ha complert un contracte, però en cap cas de si el riu està totalment net i a tots ens consta que hi ha diferents pericials que confirmen que queden residus a l'embassament», ha defensat.