El ple de Deltebre aprova definitivament canviar el nom franquista d'un carrer

El carrer Capità Cortés passarà a denominar-se Club Nàutic, segons va proposar el veïnat

Actualitzada 23/01/2019 a les 12:10

Tots els grups representats al ple de l'Ajuntament de Deltebre han aprovat per unanimitat el canvi del nom franquista del carrer Capità Cortés pel de Club Nàutic, tal i com van proposar els mateixos veïns i veïnes del carrer. L'alcalde de la població, Lluís Soler, va celebrar la decisió després que el govern municipal parlés amb el veïnat i posés en marxa un procés de participació per escollir un nou nom. També la regidora de la CUP, Dayana Santiago, va felicitar-se per l'aprovació de la moció «després de tant de temps» i diverses accions organitzades per forçar el govern municipal a executar un compromís assumit fa tres anys. Tot i això, també va lamentar que aquest és el "tercer cop que es consulta el franquisme" a la població.La formació anticapatalista, que portava anys sense èxit reclamant el canvi, va exigir aquest estiu al govern municipal del PDeCAT que fes efectiu definitivament l'acord de ple de l'any 2016 pel qual s'havia de posar un nou nom al carrer. També va presentar una queixa davant del Síndic de Greuges i van amenaçar amb un contenciós administratiu perquè el consistori complís la Llei de Memòria Històrica. Militar i capità de la Guàrdia Civil, Santiago Cortés va encapçalar l'any 1936 la revolta de nombrosos agents del cos armat al costat del bàndol feixista a Andújar (Jaén).D'altra banda, el ple va aprovar la liquidació de les contribucions especials del carrer Miguel de Unamuno amb els vots favorables del PDeCAT, CE- Socialistes, ERC i l’abstenció de la CUP. Finalment, les contribucions especials seran un 32% menors, atès que les obres executades han costat menys del que inicialment estava previst al projecte, que ascendia fins a 87.000€. Inicialment, el cost de l'obra es xifrava en 250.000 euros.