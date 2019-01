La fiscalia demana que s'investigui l'alcalde i el primer tinent de la Ràpita per l'1-O

El ministeri públic vol que s'esclareixi la seva participació en l'obertura i en la reobertura del pavelló firal

La Fiscalia de Tarragona ha demanat al jutjat d'instrucció número 4 d'Amposta que investigui l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, i el primer tinent d'alcalde, Albert Salvadó, per la seva possible implicació en l'obertura i en la reobertura del punt de votació de l'1-O al municipi, ubicat al pavelló firal. Segons han confirmat a l'ACN fonts judicials, en l'escrit es demana que s'obri una peça separada i que se'ls citi a declarar. A final de desembre, la fiscalia va remetre el cas de Caparrós al jutjat d'Amposta. Per contra, va arxivar les diligències obertes contra els alcaldes d'Amposta, Deltebre, Reus, Torredembarra i Cunit en no haver pogut acreditar que cap actuació seva, «positiva o omissiva», que incidís en l'obertura de centres municipals durant la jornada.