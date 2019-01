Bruno Oro i Quim Masferrer visitaran Amposta dintre de la programació d'arts escèniques

La capital del Montsià aglutina tota l'oferta d'espectacles en un únic programa

Amposta disposa, a partir d'aquest 2019, d'una programació única que aglutina tots els espectacles de les diferents arts escèniques -teatre, dansa i circ- així com les celebracions dels dies internacionals. L'Ajuntament ha presentat, sota aquest format, el calendari de la temporada d'aquest primer semestre de l'any. Immortal, comèdia dramàtica futurista i primer solo teatral de l'actor Bruno Oro, serà, juntament amb La Senyoreta de l'Escala, de Víctor Català, representada per la Companyia Terratrèmol Produccions, seran dos dels plats forts dels pròxims mesos. El programa també incorpora quatre obres de teatre familiar, després de constatar la bona rebuda que tenen aquestes obres, així com les actuacions dels televisius Quim Masferrer i el teatre musical de la cantant Gisela.L'obra protagonitzada per Oro, diumenge 17 de febrer a la tarda, serà la segona del calendari d'aquest primer trimestre. La gran majoria dels espectacles es representaran al teatre de la Lira Ampostina, amb una aforament màxim d'una mica més de 500 espectadors. L'obra de Víctor Català –pseudònim de l'escriptora Caterina Albert- arribarà el divendres 8 de març amb un doble passi: al migdia, per als alumnes de l'institut –amb preus assequibles i un col·loqui posterior amb els actors- i un altre al vespre per a la resta de públic.Una part important de la programació la concentrarà el teatre infantil. Després que la companyia Teatre al Detall representés el passat cap de setmana La nena dels pardals, espectacle guardonat en nombrosos certàmens que donava el tret de sortida a la temporada arribant a aplegar 300 espectadors, el pròxim 16 de febrer a la tarda serà el torn de la companyia El Cau de l'Unicorn, amb Akashia, el viatge de la llum. L'inventor d'il·lusions, un espectacle centrat en la màgia a càrrec de la companyia Enric Magaoo, el pròxim 16 de març, i 36 polzades, de Miscel·lània Teatre, el 16 d'abril complementen aquesta oferta.A banda de les obres dirigides al públic familiar, el programa incorpora també «teatre musical», a càrrec de la televisiva Gisela i el seu Concert Kids, una actuació pensada per als més petits, amb cinc ballarins/cantants. Les representacions teatrals es tancaran el pròxim 6 de juliol amb l'espectacle Bona gent, a càrrec del també televisiu Quim Masferrer. La regidora de Cultura, Inés Martí, ha destacat l'impuls que l'assistència al teatre ha experimentat, especialment durant l'últim any, amb assistències a obres que han omplert el teatre de la Lira o arribant a les 400 en alguns espectacles de teatre familiar. «Volem apostar per, com a mínim, mantenir el nivell que tenim i, si pot ser, anar més enllà», ha indicat.A partir d'aquest 2019, però, i concretant el projecte que els responsables de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament estaven treballant des de fa temps, al programa d'actuacions teatrals s'hi afegeixen la de la resta d'arts escèniques i celebracions de dies internacionals. «És una de les novetats d'enguany. Ho veníem treballant però no li trobàvem el nom i no ens llençàvem. Hem canviat el format per incorporar-ho tot en aquesta programació», ha subratllat Martí.Així, s'ha inclòs la celebració del Dia Mundial del Teatre, el pròxim 22 de març amb actes gratuïts organitzats per l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta (EtCA); el Dia Internacional de la Dansa, el 13 d'abril, amb coreografies en diferents espais del recinte del castell a càrrec dels alumnes de l'escola de dansa Maria Lozano; i, encara amb la data per determinar, el Dia Mundial del Circ a Catalunya, amb funcions i celebracions al carrer a càrrec de l'EtCA. El programa d'aquesta primera meitat de 2018 finalitza amb la gala final de dansa DansAmposta, el 13 de juliol al vespre a la Lira Ampostina.L'Ajuntament preveu una inversió d'uns 100.000 euros en el global de la programació d'arts escèniques a Amposta per aquest 2019, segons ha precisat la regidora.