L'Ajuntament de Tortosa adquirirà el Mas del Bisbe de Bítem

L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha subratllat la importància de l'adquisició des del punt de vista patrimonial i, sobretot, perquè el Mas del Bisbe va suposar l'origen del poble de Bítem com a tal. Els primers treballs que es faran a l’espai seran de consolidació de les estructures, ja que actualment presenten un estat precari.La voluntat de l’Ajuntament és que la rehabilitació dels diferents espais es faci de forma esglaonada, atès que previsiblement suposaran una gran inversió. L'objectiu és que el Mas acabi sent visitable, que pugui acollir activitats i que quedi connectat directament amb el poble amb un nou passeig.El Mas del Bisbe havia servit com a residència d'estiu dels bisbes de la diòcesi, els quals hi arribaven directament per via fluvial. L'origen d'aquesta construcció es remunta al segle XI i, posteriorment, va anar incorporant altres edificacions com una capella d'estil romànic dels segles XII i XIII -amb un rosetó molt rellevant a la façana- i una sala capitular d’època medieval.