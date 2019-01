El judici per la mort de cinc bombers en l'incendi d'Horta de Sant Joan no es farà fins el 2020

El jutjat de Gandesa segueix resolent les tramitacions per fer-lo amb jurat popular però Fiscalia descarta que se celebri enguany

Actualitzada 21/01/2019 a les 13:44

El cas és complex, la instrucció va durar més de dos anys però el procés per jutjar l'incendi d'Horta de Sant Joan (Terra Alta) -on van morir cinc bombers i un sisè va resultar ferit de gravetat- s'ha allargat en els últims anys perquè els advocats dels dos presumptes piròmans, Lorenzo Forner i Antonio Paz, han batallat per jutjar-los amb un tribunal popular i no un de professional, com va determinar l'Audiència de Tarragona. L'octubre de 2017, el Tribunal Suprem va avalar aquesta petició i el cas va tornar al jutjat d'instrucció de Gandesa per refer el procediment. Per fixar la data de judici i amb les qualificacions de la Fiscalia llestes, falten les de les defenses, que han assegurat que no se'ls ha fet encara el requeriment. Fonts del Ministeri Fiscal han confirmat que difícilment serà abans de 2020 en tractar-se d'un cas molt complex i amb molts testimonis.Malgrat que els delictes per incendi forestal prescriuen als 10 anys, que es compliran el 20 i 21 de juliol d'enguany, es descarta aquesta possibilitat ja que durant tot aquest temps han existit «actuacions rellevants», com l'escrit de qualificació amb sumari de la Fiscalia - que s'ha substituït ara per un escrit de qualificació amb jurat popular-, o la resolució del Tribunal Suprem de 2017 per canviar l'òrgan d'enjudiciament i de procediment.En canvi, la dilació del procés, que haurà durat més d'una dècada, pot servir a les defenses de Forner i Paz per demanar una rebaixa de la petició de penes. Qualsevol retard del procediment «per causa no imputable als acusats», pot valer als advocat per emparar-se en «dilacions indegudes». Fonts de la defensa d'aquest cas, han confirmat a l'ACN, que es plantejarà amb aquest argument una reducció «substancial» de les penes. En concret es preveu sol·licitar a la Fiscalia la pena mínima rebaixada en dos graus. D'aquesta manera, i si el Ministeri Fiscal s'avingués a pactar, amb la seva conformitat, es podria escurçar la condemna de 19 anys de presó fins a 4 o 5 cinc anys.