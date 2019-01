Detingut un home per un robatori amb força en un magatzem de l'Ametlla de Mar

Els Mossos van recuperar sis altaveus, un amplificador i diferent material de so en el registre del seu domicili

Un home de 63 anys, de nacionalitat espanyola i veí de l’Ametlla de Mar, va ser detingut el passat 16 de gener com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força.Els fets van ocórrer pels voltants de les 14.40 hores del 16 de gener quan els mossos van rebre avís d’uns testimonis de la zona que alertaven que al carrer Lleida, concretament a la zona de les Tres Cales, havien observat una persona entrant en un magatzem ubicat al jardí d’una casa.Immediatament, una patrulla va desplaçar-se al carrer indicat on va observar com la porta d’accés del magatzem estava forçada i de l’interior sortia un home que va acabar reconeixent-los la seva implicació en el robatori.Amb els diferents indicis incriminatoris, els mossos van detenir-lo i al dia següent van realitzar una entrada i perquisició al seu domicili de l’Ametlla de Mar d’on van recuperar sis altaveus, un amplificador i diferent material de so.El detingut va passar el 18 de gener a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tortosa que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.