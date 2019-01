El municipi es torna a mobilitzar amb els pobles valencians per defensar el sector dels acords internacionals que l'ofeguen

Actualitzada 21/01/2019 a les 13:53

El municipi d'Alcanar, al Montsià, viu un «moment crític» a causa de la complicada campanya del sector dels cítrics que està arrossegant altres sectors econòmics del municipi. L'alcalde Joan Roig ha alertat que s'han destruït ja «centenars de llocs de treball» mentre s'abandonen explotacions i infraestructures agrícoles i moltes empreses relacionades amb la citricultura estan tancant. L'Ajuntament d'Alcanar és l'únic de Catalunya que s'ha adherit a la Plataforma per la Dignitat del Pagès, que ha nascut al País Valencià per defensar la citricultura, i anima altres municipis ebrencs a seguir els seus passos. Aquest vespre, com ja van fer al desembre, es tornaran a manifestar per exigir l'aplicació de la clàusula salvaguarda contra el lliure mercat de cítrics africans a Europa.