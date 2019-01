Melendi actuarà a la Festa Major d'Amposta

El concert serà el proper 14 d'agost a l'exterior del Recinte Firal

Actualitzada 18/01/2019 a les 19:17

Melendi presentarà el seu últim projecte musical a la Festa Major d'Amposta. El cantant oferirà un dels concerts de la seva gira Mi cubo de Rubik Tour el proper 14 d'agost a les 23 hores a l'exterior del Recinte Firal.L'asturià va donar el seu salt a la fama per la cançó Con la luna llena, que va ser el tema de la Volta Ciclista a Espanya el 2004 però el cantautor compta amb altres temes com Tu jardín con enanitos, Quisiera yo saber, Curiosa la cara de tu padre, Un violinista en tu tejado o Caminando por la vida.Mi cubo de Rubik serà el nové treball del cantant que sortirà a mitjasn d'any. Besos en la Lona és el primer single que ha tret l'asturià.Entre d'altres ciutats confirmades de la seva nova gira hi ha Albacete, León, Sitges, València, Alacant, Saragossa i Madrid. Les entrades tenen un preu de 31,50 euros i es poden adquirir a través de la pàgina web del cantant