Els alcaldes del Priorat se sumen al rebuig a l'abocador a Riba-roja

Aproven una moció en contra del dipòsit de residus industrials perquè dista del model territorial de la zona

Actualitzada 18/01/2019 a les 13:08

El consell d'alcaldes del Priorat va aprovar dijous a la tarda una moció de rebuig al dipòsit de residus industrials no perillosos que es podria ubicar a Riba-roja d'Ebre, a la comarca veïna de la Ribera d'Ebre. Segons el president del consell comarcal del Priorat, Jordi Sabaté, els batlles volen mostrar el rebuig a l'abocador a Riba-roja perquè «encara que sigui en una comarca veïna, el projecte no té res a veure amb el model territorial que proposem». La moció recull que «la seva posada en funcionament marcaria molt negativament el futur de la comarca». «El Priorat ja ha apostat fa temps per un model territorial concret i de cap manera estem d'acord amb què les terres del sud hàgim de ser partícips de coses que, mediambientalment, no són massa positives», ha carregat. «Hem de fer canviar aquest xip i és el moment d'oposar-nos al projecte», ha considerat.La moció dona suport «a les mesures, que en defensa del seu territori i del seu model de desenvolupament porti a terme el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre» i insta «tots els Ajuntaments de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat a no donar cabuda a un projecte similar al seu terme municipal».La gran majoria d'alcaldes de la Ribera d'Ebre també s'oposen al projecte en considerar que trunca el model econòmic territorial basat en la producció agrària i el turisme de qualitat. L'alcalde de Riba-roja, Antoni Suárez, es va comprometre a principis de mes a no donar cap pas més en la tramitació del projecte d'abocador de residus industrials fins que no se celebri una reunió amb la Generalitat, els promotors i els batlles de la comarca.