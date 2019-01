El TSJC anul·la la concessió de la sala de vetlles de Batea i l'Ajuntament la tornarà a licitar

Diverses sentències obliguen també el consistori a equipar una sala de pràctiques sanitàries i a adequar les normes subsidiàries

Actualitzada 18/01/2019 a les 10:26

Concurs revocat

L'Ajuntament de Batea rescindirà el concurs d'adjudicació del servei funerari de la sala de vetlles municipal, que funciona entre plets des del 2013. El consistori donarà compliment així a tres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·len una part del reglament, el plec de clàusules de la concessió i l'avantprojecte, així com el projecte bàsic i executiu d'adequació de la instal·lació.L'Ajuntament ha hagut de modificar les normes subsidiàries perquè una part de l'edifici on hi ha la sala està qualificada com a «vial» i també ha hagut d'adequar una sala de pràctiques sanitàries per als cadàvers, atès que és obligatòria i no en tenia. El consistori indemnitzarà l'empresa que presta actualment el servei i inclourà el cost en un cànon de la nova adjudicació.El reglament de la sala de vetlles municipal de Batea, el plec de clàusules i la llicència d'obres d'adequació van ser recorregudes per la Funerària Priorat-Ribera-Terra Alta i, en el cas del reglament, també per Tanatorios y Servicios SA.Segons la primera de les sentències a les quals ha tingut accés l'ACN, de setembre de 2016, el reglament general de prestació dels serveis funeraris de Batea aprovat el juliol del 2013 va quedar parcialment anul·lat. Els magistrats de la secció cinquena del Contenciós Administratiu del TSJC en va invalidar la regulació de les funcions per no disposar d'una dependència per a pràctiques sanitàries sobre cadàvers.El plec de clàusules per a la licitació del servei i l'avantprojecte també van quedar anul·lats en una altra sentència dictada el juliol passat. El TSJC resolia d'aquesta manera el recurs d'apel·lació de la Funerària Priorat-Ribera-Terra Alta contra la sentència que ja havia emès, l'any 2015, el jutjat contenciós número 2 de Tarragona. La manca de serveis sanitaris a cadàvers va ser, un altre cop, el motiu per avalar el recurs.Finalment, la secció tercera de la sala del Contenciós Administratiu del TSJC també va invalidar, l'octubre del 2017, el projecte bàsic i executiu i la memòria de l'activitat per adequar com a sala de vetlles l'edifici de l'antiga Creu Roja de Batea, a l'avinguda de la Terra Alta. En aquesta sentència els magistrats ratifiquen que aquest servei funerari es pot instal·lar en l'edifici, perquè l'article 62 de les normes urbanístiques contempla l'ús de 'cementiri'. Ara bé, el recurs posa de relleu que una part de l'edifici està qualificada com a «vial» a les normes urbanístiques municipals i que no es pot emprar com a equipament públic funerari «amb vocació de permanència». Aquesta última sentència també ratifica la infracció del reglament de política sanitària mortuòria per no preveure una sala destinada a pràctiques sanitàries sobre cadàvers. Per tot això, avala la impugnació de part del reglament, del plec de clàusules i del projecte.L'any passat, l'empresa demandant va presentar dues instàncies a l'Ajuntament de Batea per exigir el tancament del servei, per identificar «la persona que ha permès la continuïtat de l'activitat» des de la primera sentència de 2016 i per «quantificar els danys i perjudicis causats a tercers» per la totalitat dels serveis que s'hi ha prestat des de la primera resolució del TSJC. El 19 de desembre passat es va enviar al consistori la petició d'execució de sentència.En declaracions a l'ACN, l'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, ha explicat que l'Ajuntament acatarà les resolucions, revocarà el concurs de licitació del servei funerari de la sala de vetlles -adjudicat a la Funerària Mena- i el tornarà a convocar. L'empresa serà indemnitzada i s'inclourà el cost en un cànon al nou concurs per evitar perjudicis econòmics al consistori. Paladella també ha apuntat que emetrà un decret d'alcaldia perquè el servei el pugui seguir oferint l'empresa actual fins la futura licitació.L'alcalde ha assegurat que ja han adequat una dependència sanitària per a cadàvers a la Sala de Vetlles i que es van modificar les normes subsidiàries per corregir la qualificació de vial de part de l'edifici on està ubicada. La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre en va donar el vistiplau el novembre passat. Paladella ha defensat que l'afectació al municipi serà «mínima» però que obligarà a engegar de nou el procés.Paladella ha destacat que una de les particularitats que es mantindrà en la nova licitació és que el consistori estableix, a través de les ofertes del concurs, el preu dels serveis funeraris. Un dels principals objectius era «abaratir-ne el cost» per als veïns del municipi. «Abans un servei valia sis o set mil euros i ara en costa uns tres mil i això és molt important», ha explicat. «Aquests objectius els seguim tenint clars i farem el concurs en la mateixa línia perquè la sentència no diu, en cap moment, que això no ho vam fer bé», ha apuntat.«La sentència es fixa en una equivocació que hi havia a les normes i en què no teníem la sala per adequar els morts. Això està remeiat i les normes estan solucionades. Ara hem d'anul·lar, indemnitzar a l'empresa i treure un concurs nou», ha conclòs l'alcalde.