Alcanar es manifestarà dilluns per defensar la citricultura

La mobilització es farà de forma simultània en una vintena de municipis del País Valencià

Actualitzada 18/01/2019 a les 15:37

L'Ajuntament d'Alcanar ha convocat per dilluns que ve una manifestació en defensa de la citricultura. La protesta començarà a les vuit del vespre a la plaça de l'Ajuntament i marxarà fins a la plaça de la Plataforma del Sénia, punt on es llegirà el manifest. Aquesta mobilització es farà de forma simultània en una vintena de municipis del País Valencià que també s'han adherit a la Plataforma per la dignitat del llaurador. De fet, el consistori canareu és l'únic català que s'ha sumat a la mobilització. Entre d'altres mesures, els convocants reclamen la modificació de l'acord firmat amb Sud-àfrica, l'aplicació immediata de la clàusula de salvaguarda, i que s'exigeixin les màximes cauteles i controls als productes importats.El 18 de desembre passat ja es van fer concentracions a les places dels ajuntaments d'Alcanar i de 26 pobles del País Valencià.