Adapten les màquines expenedores de l'Hospital Verge de la Cinta amb productes saludables

Els serveis de càtering i restauració també eliminen les begudes alcohòliques

Actualitzada 18/01/2019 a les 12:51

Les màquines expenedores de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (HVCT) s'han adaptat per donar prioritat a la venda de productes saludables. També s'hi ha inclòs missatges que promouen «de manera atractiva» una alimentació saludable. Per altra banda, s'ha prohibit als serveis de càtering i restauració del centre vendre begudes amb contingut alcohòlic. Durant el primer trimestre d'enguany la iniciativa s'estendrà a la resta de centres d'atenció primària i consultoris locals de les Terres de l'Ebre que disposen d'aquest tipus de màquines.L'ICS Terres de l'Ebre vol donar exemple en la promoció de la salut i la prevenció de malalties amb aquesta iniciativa i s'ha treballat amb les empreses UTE CLECE-ARCASA i Homatic, per donar compliment a les recomanacions de Salut i a la Instrucció 05/2018, del CatSalut Servei Català sobre «Hospitals sense alcohol».