Quatre dotacions de Bombers han treballat en el foc

Actualitzada 17/01/2019 a les 19:55

Un incendi en una habitació d'un pis a Amposta ha mobilitzat quatre dotacions de Bombers de la Generalitat. El foc s'ha produït cap a les 17 hores al segon pis d'un edifici de cinc plantes del número 199 de l'avinguda de la Ràpita, en el qual no hi havia cap persona a dintre.El propietari de l'habitatge l'ha obert i ha permès que els Bombers poguessin accedir a l'habitació on s'havia produït l'incendi. Aquest ha afectat diversos estris, entre ells una taula i roba.Els Bombers han evacuat un gos que hi havia a la terrassa del pis, el qual es trobava en perfecte estat. Alguns veïns de l'edifici han sortit al carrer al adonar-se del foc. La Policia Local tambés'ha personat fins al lloc dels fets.