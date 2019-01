Presentava una ferida en una de les ales

Actualitzada 16/01/2019 a les 18:04

Els Agents Rurals han rescatat aquest dimecres un exemplar de flamenc ferit en un arrossar de Deltebre. L'au presentava una ferida en una de les ales. Els agents l'han traslladat a un dels seus centres de fauna per a la seva recuperació.El cos comprovarà si la ferida s’ha produït per un fet accidental o ha estat un possible tret d’arma de foc.