Oposició d'UGT al trasllat de la unitat de radioteràpia a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

El secretari general ebrenc, Valentí Marín, critica que suposarà una despesa innecessària de 2 MEUR i perjudicarà l'accés dels usuaris al servei

Actualitzada 16/01/2019 a les 17:16

El secretari general de la UGT a les Terres de l'Ebre, Valentí Marín, ha carregat contra el trasllat del servei de radioteràpia a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa que projecta el Departament de Salut. Segons ha argumentat, la construcció d'un nou edifici contenidor per reubicar el servei, actualment situat a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, suposarà una despesa innecessària de 2 milions d'euros i perjudicarà els usuaris, pacients de càncer, per les dificultats d'accés i aparcament al centre públic de referència al territori. En el marc del segon comitè territorial de les Terres de l'Ebre del sindicat, en el qual ha participat el secretari general a Catalunya, Camil Ros, el sindicat ha aprovat una resolució carregant contra la manca d'efectivitat dels nombrosos plans estratègics i documents per desenvolupar el territori.«No es poden duplicar instal·lacions sanitàries», ha clamat Marín, tot reclamant a les administracions la necessitat de «consensuar més» les inversions grans al territori. Ha concretat que el cas del trasllat del servei de radioteràpia de Jesús -aprofitant l'actualització de l'actual aparell, que es finançarà amb una donació de l'empresari Amancio Ortega- no suposarà cap millora per als usuaris.«L'Hospital Verge de la Cinta no està al millor lloc. Altra cosa és que apressem l'administració perquè construeixi un hospital a un altre lloc. Això ho podem entendre. Però fer inversions allà no té massa sentit i menys si la treuen d'un altre lloc i perjudica els usuaris», ha argumentat. Recorda la comoditat per als usuaris que suposen les actuals instal·lacions de Jesús, «on poden arribar i aparcar bé».El líder sindical ebrenc ha utilitzat el cas del trasllat de la radioteràpia com un dels exemples per reclamar «consens» a l'hora de decidir les grans inversions públiques del territori. De fet, el Comitè Territorial –màxim òrgan entre congressos convocat per preparar les eleccions sindicals d'aquest 2019 que han de permetre renovar un 40% dels delegats a les Terres de l'Ebre- ha aprovat una resolució molt crítica amb l'actual política de les administracions públiques de limitar-se a aprovar plans estratègics i altres documents com a grans vectors pel desenvolupament del territori.«Estem cansats de plans estratègics i documents per tirar endavant el territori que ens condemnen a viure del turisme rural i ser l'abocador de Catalunya», ha reblat Marín, tot anunciant que la formació rebutja el projecte de dipòsit de residus industrials a Riba-roja d'Ebre. El sindicat, ha resumit, vol evitar que les Terres de l'Ebre s'acabin convertint en el «geriàtric de Catalunya».Des del sindicat, una de les principals estratègies per donar el tomb a aquesta situació passa per reconfigurar el Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre. «Fa un any i mig que en vam sortir i ara n'estem pactant un de nou», ha apuntat Marín, que ha evitat donar més detalls sobre la nova configuració més enllà que s'assemblarà més al model del Consell Econòmic de Treball i Social de Catalunya, amb representants dels agents socials i actors econòmics del territori, restant pes als representants polítics que predominen en l'actual composició. «Volem donar la volta, sigui a través d'un pla estratègic o no, i que les resolucions afavoreixin el territori i no sigui anar-se a reunir per parlar del sexe dels àngels», ha tancat.