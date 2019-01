La nova direcció de l'Hospital de Tortosa demana incentius per retenir els especialistes

S'han plantejat a l'ICS fórmules d'intercanvi de professionals entre hospitals o compensacions als metges que treballin a l'Ebre

La nova directora de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (HVCT), Maria José Rallo, s'ha posat a treballar amb l'Institut Català de la Salut (ICS) per resoldre la falta de metges especialistes, sobretot en especialitats com urologia, dermatologia o otorinolaringologia. Sobre la taula hi ha diverses propostes. Per una banda, l'ICS podria combinar les jornades dels especialistes en diferents hospitals i fomentar l'intercanvi de metges amb altres centres hospitalaris de referència. Per l'altra banda, es proposa oferir, directament, compensacions per escollir les Terres de l'Ebre, seguint l'exemple de l'incentiu «d'insularitat» que es paga als metges que treballen a les Canàries.Com ha apuntat la nova directora l'HVCT, Maria José Rallo, en una entrevista a l'ACN, la falta de metges especialistes té un efecte directe en les llistes d'espera, sobretot en certes especialitats i fins i tot en intervencions quirúrgiques complexes que s'acaben derivant a altres hospitals de referència. «El que està clar és que els pacients necessiten els metges especialistes i hem de buscar l'equitat territorial», ha apuntat Rallo. «La idea és que l'ICS, com a empresa, ha de buscar solucions dins de l'ICS. No pot ser que hi hagi llocs amb tres uròlegs i que aquí no en trobéssim cap», ha defensat.Contractes amb fórmules de mitja jornada en diferents hospitals o pactes entre centres hospitalaris grans i petits per fer intercanvis de professionals, són algunes de les propostes que s'han fet per buscar una solució. Rallo ha assegurat que tant la gerència i la direcció de l'ICS, com la conselleria de Salut estan treballant en una qüestió que és preocupant a les Terres de l'Ebre però que no li és exclusiva. A Lleida i Girona la situació també es començaria a produir i Rallo s'ha mostrat convençuda que sense una bona planificació, la falta de metges serà també un problema de l'àrea metropolitana a llarg termini. «Hem de planificar molt bé els propers vint anys. Hem de saber les jubilacions que hi hauran, quin planter s'ha format i tenir clar si les places de MIR no comunitàries es podran quedar», ha defensat.La directora de l'HVCT ha reconegut que costa arrelar els metges al territori malgrat la qualitat de vida que s'hi ofereix i els contractes d'interinatge i amb «millors condicions» que s'ofereixen a Tortosa respecte altres centres hospitalaris. «És complicat perquè a l'ICS hi ha molta oferta i molta gent prefereix quedar-se a Barcelona amb un mal contracte que aquí amb millors condicions», ha lamentat Rallo. «Costa. O són de la zona i tenen arrels o és difícil que la gent vulgui venir. Alguns s'adonen que a les Terres de l'Ebre es viu molt bé i acaben arrelant-se, però d'entrada, costa», ha explicat.Un dels incentius que també s'ha proposat s'emmiralla en la compensació que cobren els metges de les Canàries per «insularitat». «Hem de trobar que n'hi hagi aquí d'algun tipus perquè vulguin venir i no sigui un càstig per a ningú», ha defensat. Rallo considera que amb un bon projecte a l'Hospital també s'atraurà talent jove. «És complex però hem d'anar per aquí i ens hem de sortir», ha assegurat.Una de les noves línies de treball que està començant a impulsar la direcció de l'HVCT és l'adequació de les plantilles d'infermeria perquè s'adeqüin a la complexitat assistencial dels pacients i no es fixin només per nombre de serveis. «No és el mateix un pacient que necessita cures horàries al que les necessita cada vuit hores. Hem de treballar tot això i adequar bé les plantilles», ha detallat.«Hem de treballar en línies transversals amb la visió del pacient i del procés. Un pacient no és només una colecistectomia –extracció de la vesícula-, pot tenir hipertensió, diabetis, etc. Per això hem de treball en línies horitzontals», ha dit Rallo. A més de la complexitat, es remarcarà també la figura de la infermera referent, la que sigui experta en una àrea.Rallo ha reconegut que tant amb el funcionament actual com amb plantilles adaptades a la complexitat dels pacients falten infermeres, un aspecte que ja es treballa amb la direcció d'infermeria, on aviat es preveu algun canvi.