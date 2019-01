Detingut dos cops en un mes per tres robatoris en habitatges a Tortosa

La policia retorna eines i material electrònic sostret als seus propietaris

Actualitzada 15/01/2019 a les 16:56

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de dos robatoris amb força en habitatges de Tortosa. L'arrestat, de 23 anys, ja havia estat detingut, juntament amb dos persones més, a principis de gener, per robar material elèctric d'un magatzem del barri del Rastre . En la intervenció de material robat després d'aquell robatori, els agents van comprovar que tenia objectes provinents d'altres dos robatoris a domicilis, denunciats a l'octubre i novembre. Es tracta d'un televisor, una consola de videojocs i jocs que es van robar d'una casa dels Reguers després de forçar una finestra, i un televisor robat en una casa a les afores de Tortosa, propera a la carretera C-42, amb el mateix modus operandi. Els Mossos han retornat el material robat als propietaris.El detingut té nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni. Dissabte va passar a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Tortosa i es va decretar la seva llibertat amb càrrecs.