Onada de robatoris de cable de coure en parcs solars del Montsià

Els Mossos investiguen la sostracció de més de 3.000 metres de cablejat durant els últims dos mesos en instal·lacions dels Valentins, la Galera i Amposta

Actualitzada 14/01/2019 a les 12:53

Els Mossos d'Esquadra investiguen quatre casos de robatori de cable de coure, més de 3.000 metres en total, d'instal·lacions de parcs solars del Montsià. El primer dels assalts denunciats va tenir lloc el passat 11 de novembre, quan l'empresa Parc Solar Valentins, SL, ubicada al nucli dels Valentins d'Ulldecona, va denunciar el robatori de 1.000 metres de cablejat de coure. Els tres robatoris restants s'han localitzat en instal·lacions de l'empresa Free Power SL: el quatre de desembre en una parcel·la ubicada a la Galera, amb la sostracció de cablejat de diverses mides; el dia 12 del mateix mes, a la planta de la partida Carrasca d'Amposta, amb 1.800 metres sostrets; i l'últim, el passat dia 22 de desembre també en unes altres instal·lacions a la mateixa partida, amb 800 metres de cable sostrets i danys als comptadors de les instal·lacions.Fonts dels Mossos han confirmat que la investigació dels quatre casos segueix en marxa. Segons ha pogut l'ACN, els robatoris haurien estat executats per persones amb coneixements tècnics i procediments professionals. Els lladres haurien evitat les alarmes i les importants mesures de seguretat que les empreses que gestionen les plantes solars tenen implantades, especialment, per vigilar les plaques fotovoltaiques.El material robat a la planta solar dels Valentins estaria valorat en uns 60.000 euros, mentre que en el cas de la Galera, ascendiria a uns 20.000. Més enllà del valor material del cable de coure, els propietaris van denunciar l'elevat cost dels danys que la sostracció per la força ha ocasionat en les instal·lacions.