Detingut per robar eines i 150 euros en una ferreteria a Móra d'Ebre

A finals d'any ja va ser arrestat per dos robatoris amb força en cases deshabitades al mateix municipi

Actualitzada 14/01/2019 a les 18:17

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres un home de 38 anys i veí de Móra d'Ebre com a presumpte autor d'un furt en una ferreteria del municipi. Un dia abans, una patrulla havia identificat l'individu, conegut per la seva habitual activitat delictiva, que quan va veure els agents va amagar-se alguna cosa a l'interior dels pantalons. Va resultar ser una llanterna, que va ser comissada preventivament perquè no va donar una fiança suficient sobre la seva procedència. Hores abans, els Mossos havien rebut una denúncia de la propietària de la ferreteria, d'on havien furtat diverses eines i 150 euros en metàl·lic. Quan els policies van tenir coneixement del furt, van mostrar la llanterna comissada i la dona la va reconèixer com un dels objectes sostrets. Per això, els Mossos van buscar l'home i van detenir-lo.L'arrestat, amb nombrosos antecedents policials per fets similars, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del jutjat d'instrucció de Gandesa.Els Mossos d'Esquadra ja havien arrestat aquest home el 27 de desembre, quan el van enxampar robant en un edifici actualment en desús, a Móra d'Ebre. Aleshores va ser arrestat com a presumpte autor d'un robatori amb força. Havia trencat els accessos i havia intentat emportar-se part de la instal·lació elèctrica i tubs de coure de l'edifici.Més tard, gràcies als indicis recollits, els policies van poder determinar que el mateix home havia robat en una altra casa deshabitada ubicada al mateix carrer que l'anterior. El robatori va ser denunciat el 25 de desembre per la propietària en trobar els accessos forçats i comprovar que faltaven diversos objectes de l'interior.