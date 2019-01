Detingut el conductor d'un camió al Baix Ebre que multiplicava per set la taxa d'alcohol permesa

Diversos usuaris van alertar al 112 que el tràiler circulava fent ziga-zagues i amb els llums apagats per l'AP-7

Actualitzada 14/01/2019 a les 10:37

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte un home de 38 anys que superava set vegades la taxa d'alcohol permesa i que circulava fent ziga-zagues amb els llums apagats per l'AP-7, sentit València, a l'alçada de Vandellós (Baix Camp). L'alerta la van donar diversos usuaris que, a quarts de set de la tarda, van trucar al 112 per advertir de l'actitud temerària del conductor. Una patrulla va localitzar el camió, que circulava a uns 10km/h, a l'alçada d'Aldea (Baix Ebre). A la prova d'alcoholèmia, va donar un resultat positiu d’1,07 mg/l d’aire expirat, molt superior a la taxa legalment permesa, que és de 0,15 mg/l.Els Mossos d'Esquadra van detenir el conductor, de nacionalitat ucraïnesa, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i conduir sota els efectes de l'alcohol.El detingut ha passat avui a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa.