Amposta adjudica una vintena de projectes per 4,3MEUR

Bona part de les obres s'acabaran enguany

Actualitzada 14/01/2019 a les 15:46

L'Ajuntament d'Amposta va licitar i adjudicar, durant el 2018, 19 projectes per un import d'adjudicació de 4.346.425,26 milions d'euros. Només 400.000 euros corresponen a obres ja executades i acabades, 1,7 milions d'euros són per obres ja començades que acabaran enguany i la resta, 2,2 milions d'euros, són obres adjudicades que s'han d'iniciar en breu. L'alcalde Adam Tomàs ha remarca que 15 de les 19 obres s'han adjudicat a empreses de al ciutat, gràcies a la col·laboració amb el gremi de constructors perquè complint amb els termes legals es pugui revertir les inversions al municipi. També hi ha en procés de licitació dos obres vinculades al Pla de Foment Turístic. Es van pressupostar el 2018 per 193.000 euros.Finalment, hi ha també tres obres de més d'1 milió d'euros, pendents de sortir a licitació. Es tracta de la segona fase dels pluvials del carrer Tarragona, la construcció de la nova seu de les Mestresses de Casa al carrer Sant Roc, i la rehabilitació de l'Església del Poble Nou.Tomàs ha assenyalat que des de 2015 i fins a 2020 s'hauran executat més de 18 milions d'euros en obres a Amposta.