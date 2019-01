El PDeCAT creu no es pot «apel·lar al vot favorable dels pressupostos» per les «inversions incomplides a Catalunya»

Bel afirma que no és «cap gest polític» el compliment de la disposició addicional Tercera de l'Estatut i demana una resposta política

Actualitzada 12/01/2019 a les 17:54

Els pressupostos de la Generalitat

ERC i PdeCAT actuaran de forma coordinada

El secretari d'Organització del Partit Demòcrata (PDeCAT) i portaveu d'Economia al Congrés dels Diputats, Ferran Bel, ha afirmat que el govern espanyol no els pot demanar el vot favorable als pressupostos generals de l'Estat (PGE) a canvi del compliment de les inversions que fa anys que estan compromeses i que s'han incomplert. «No ho valorem com a cap gest polític i, si s'acaba complint, ho valorem estrictament com un compliment», ha assegurat en declaracions als mitjans aquest dissabte des de Tortosa tot subratllant que «això no eximirà de tot l'incompliment que ha fet l'Estat a Catalunya». Paral·lelament, Bel ha exigit al president espanyol, Pedro Sánchez, una resposta política a la situació de Catalunya i li ha retret que les negociacions no poden ser «només declaracions d'intencions».De fet, des del PDeCAT alerten que hi ha un «temps límit» per a les negociacions i retreuen que el govern espanyol els responsabilitzi de la possible no aprovació dels comptes. «Qui té la responsabilitat és Sánchez i el PSOE, si volen el suport dels partits independentistes saben perfectament el que han de fer», ha reblat Bel. Malgrat això, Bel no ha entrat a valorar quines demandes farien canviar el seu vot. «La situació és complexa a Catalunya i requerirà solucions complexes, per tant, no voldria condicionar en cap sentit i concretar propostes», ha dit.A la vegada, des de la formació han apuntat que permetre l'inici de la tramitació dels comptes no suposaria que el seu vot fos finalment favorable. I, en aquest sentit, recorden que el seu suport a la despesa del dèficit no era un sí als pressupostos.Tot i això, la formació demana que es preservi el «diàleg obert» iniciat entre els governs català i espanyol després de la reunió del mes de desembre a Barcelona.A banda, Bel descarta vincular l'aprovació dels comptes espanyols amb la dels catalans. «Això no és un intercanvi de cromos ni en situació normalitzada. Plantejar-ho en aquests termes és greu», ha subratllat en referència a les peticions del PSC i dels Comuns.Pel que fa a la reunió de l'executiva nacional del partit prevista per aquest dilluns, el secretari d'Organització ha avançat que no prendran cap decisió perquè encara diu no hauran tingut accés al detall dels números espanyols. I és que apunta que la majoria d'inversions seran propostes ja pressupostades i incomplertes.Segons Bel, les dues formacions prendran decisions coordinades davant dels pressupostos, malgrat que cada grup parlamentari mantingui la seva sobirania. «En tots els temes essencials que afecten Catalunya, ERC i PDeCAT, de la mà del govern català ens hem coordinat», ha conclòs Bel.