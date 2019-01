S'incendia la coberta de palla d'una barraca a Sant Jaume d'Enveja

Una família es trobava a l'interior de l'habitatge, situat als Muntells, i ha pogut sortir pel seu propi peu

Actualitzada 10/01/2019 a les 09:55

Un total de sis dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat, durant la nit i matinada d'aquest dijous 10 de gener, en l'incendi de la coberta de palla d'una barraca a els Muntells, entitat municipal descentralitzada que pertany a Sant Jaume d'Enveja. A l'interior de l'habitatge hi havia una família, que ha pogut sortir pel seu propi peu. El succés no ha causat danys personals.L'incendi s'ha declarat a les 23.29h en una barraca situada al número 36 del carrer Major dels Muntells. El foc s'ha originat per causes que es desconeixen i ha cremat la meitat del sostre. En el moment del succés hi havia una família dins l'habitatge, la qual ha pogut sortir pel seu propi peu. A hores d'ara, però, aquestes persones encara no han pogut tornar a la casa.Els Bombers han treballat en aquest servei amb un total de sis dotacions i han aconseguit donar el foc per controlat cap a les 2 de la matinada. Aquest matí dues dotacions han tornat al lloc per revisar i remullar la zona afectada.