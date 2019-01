La majoria dels residus recollits a les platges del Delta de l'Ebre són plàstics

El Mediterrani és una de les conques més afectades per les escombraries marines a tot el món

10/01/2019

L'últim mostreig per caracteritzar les escombraries marines al Parc Natural del Delta de l'Ebre ha donat com a resultat la recollida de 84 objectes, la majoria de plàstic.La iniciativa forma part del projecte Marine Litter Watch Month, una acció per caracteritzar les escombraries marina present a les platges del delta de l'Ebre, conèixer el seu origen, actuar sobre les fonts i desenvolupar un pla d'actuacions.Fins ara s'han dut a terme quatre mostrejos, efectuats l'hivern del 2017 i la primavera, estiu i tardor del 2018.La dinàmica del programa consisteix a mostrejar i recollir tot les escombraries present en dos punts -de 100 x 20 metres- de la platja del Serrallo, a Sant Jaume d'Enveja.Es va elegir aquest lloc per la seva posició geogràfica en relació amb la desembocadura de l'Ebre i el Port de Sant Carles de la Ràpita, perquè no disposa de neteja mecànica durant els mesos estivals i per la seva distància amb les estacions de bombeig d'aigua dels arrossars.Pel que fa a la caracterització de les escombraries recollides en mostreig de tardor, amb un pes total de 5,4 kg, la major part també van ser plàstics (81 unitats). També es va recollir 1 objecte tèxtil, 1 de fusta processada i 1 de metall.Els resultats globals dels quatre mostrejos donen un total de 636 objectes recollits (566 de plàstic, 22 de metall, 15 de fusta, 13 químics, 9 de vidre, 6 de goma, 4 de tèxtil i 1 de paper), que tenen un pes total de 43,6 Kg. La densitat mitjana d'escombraries marina recollida ha estat de 0,04 objectes per metre quadrat.Quant a la relació entre la quantitat d'objectes recollits i el pes, destaca, sobretot, l'increment d'unitats recollides durant el mostrejos de primavera i estiu. Aquest fet s'explicaria per l'alt cabal que porta el riu Ebre els mesos de març, abril i juny, que supera els 500 m3/s de mitjana.El Mediterrani és una de les conques més afectades per les escombraries marines a tot el món, que representa un problema persistent i omnipresent que no coneix fronteres i té un impacte negatiu sobre sectors econòmics vitals com la pesca, l'aqüicultura, la navegació i el turisme.També suposa una amenaça sobre les espècies i hàbitats marins, així com un perill per a la salut de les persones.