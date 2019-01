Josep Bordes reivindica la seva llibertat artística i reclama que no s'utilitzi políticament

La formació ultradretana Vox va denunciar al cantant de Pepet i Marieta per suposat «exhibicionisme» durant un concert a Castelló

Actualitzada 10/01/2019 a les 20:17

El cantant de Pepet i Marieta, Josep Bordes, ha reivindicat la seva llibertat artística i d'expressió sobre els escenaris després d'haver estat denunciat per la formació ultradretana Vox per suposat «exhibicionisme» durant un concert que va oferir a Castelló. «Tinc la consciència tranquil·la. No he comès cap il·legalitat. Algú vol treure rèdit polític d'una acció que forma part de la meua expressió artística dalt de l'escenari. Només he reivindicat la meva llibertat d'expressió», ha declarat l'artista ebrenc a l'ACN, arran de la controvèrsia que ha generat la denúncia. Com fa habitualment des de fa anys als escenaris, Bordes es va despullar per ensenyar les natges –i ocultant els genitals entre les cames- durant uns breus instants de l'actuació, que va tenir lloc el desembre passat amb motiu de la celebració del 86 aniversari de les Normes de Castelló.El partit d'extrema dreta va adduir en el moment de presentar la denúncia aquest passat mateix dimarts que el cantant podria haver comès «exhibicionisme» per haver-se tret la roba durant l'actuació a la plaça Major d'aquesta ciutat i subratllaven la presència d'alguns menors d'edat entre el públic.Bordes nega taxativament que aquell fragment de la seva actuació hagués escandalitzat ningú del públic. «Forma part d'un número simpàtic en una cançó i no hi ha cap intencionalitat sexual», remarca. Fins i tot, assegura, molts dels assistents, famílies i nens inclosos, es van apropar a la finalització del concert per felicitar-lo i fer-s'hi fotos. «Va transcórrer en un ambient distès, sense cap problema, ni paraula ni res que fes preveure que algú pogués deprestigiar un acte a favor de la llengua i cultura valencianes per treure’n un rèdit polític», ha relatat.«Jo no em poso en política. Aquesta no és la meva guerra. Sóc un artista», ha tancat el cantant d'Ulldecona.