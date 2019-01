Ercros cedeix espais de l'antiga Colònia de la fàbrica a l'Ajuntament per fer millores

L'empresa química aportarà diners per aquestes obres i també per a Sebes, l'escola de música i la llar d'infants

Actualitzada 10/01/2019 a les 15:53

L'Ajuntament de Flix (Ribera d'Ebre) i la companyia química Ercros han signat aquest dijous diversos convenis. Un d'ells cedeix gratuïtament al consistori un conjunt de vials i espais d'oci de l'antiga Colònia de la fàbrica. L'Ajuntament invertirà 2,25 milions d'euros per millorar aquests espais públics. D'aquests, Ercros n'aportarà 786.588 euros durant l'execució dels treballs, i la resta es finançarà amb la subvenció del Departament de Territori de la Llei de Barris. Els treballs han d'estar acabats a final del 2020. Ercros també farà aportacions econòmiques per a la Reserva Natural de Sebes, l'escola de música municipal i la llar d'infants.La Colònica de la fàbrica d'Ercros de Flix és un nucli de 14 hectàrees, al costat de les instal·lacions industrials, amb edificis i espais de «gran valor històric, arquitectònic i sentimental per al municipi».