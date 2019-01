El Govern renegociarà la ubicació dels parcs eòlics de la Terra Alta

Empresa i Coneixement es reunirà «en breu» amb les empreses adjudicatàries

Situació paral·lela a Riba-roja d'Ebre

El Govern s'ha compromès a renegociar la ubicació dels tres nous parcs eòlics que s'han de construir a la Terra Alta, davant la ferma oposició dels sectors del vi i del turisme, entre d'altres. La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, es reunirà «en breu» amb les empreses adjudicatàries, Gas Natural i Alstom Wind, i es proposarà la possibilitat de traslladar les centrals fora de la comarca. Ho ha explicat el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, qui ha ratificat la voluntat de la Generalitat en mediar en aquest conflicte. Pallarès està convençut que els empreses «seran receptives» per evitar enfrontar-se amb els sectors locals que rebutgen la massificació eòlica a la Terra Alta.Gas Natural i Alstom Wind només necessiten l'aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic per part de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya per construir a Batea, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca, tres noves plantes eòliques, de deu aerogeneradors cadascuna. La previsió era executar-les cap al mes de juny però les veus contràries a la massificació eòlica a la comarca s'han fet sentir amb més força que mai, liderats pel Consell Regulador de la DO Terra Alta i el sector turístic.La Terra Alta acull actualment 184 aerogeneradors, estesos sobretot a la zona nord. La comarca que representa el 0,15% de la població del país aporta el 26% de l'energia eòlica. Amb aquesta comparativa s'ha justificat la demanda de reequilibrar aquests projectes i repartir-los arreu del país, una petició que es va fer arribar directament al president de la Generalitat, Quim Torra, i a la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, la setmana passada a la seva visita a Gandesa.El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha confirmat a l'ACN, que Chacón s'ha compromès a reunir-se aviat amb les empreses adjudicatàries de les tres noves centrals eòliques i se'ls proposarà un canvi d'ubicació. L'any passat, l'alcalde de Tivissa (Ribera d'Ebre), Jordi Jardí, va oferir el terme municipal per acollir els projectes que es rebutgen a la Terra Alta però Pallarès ha apuntat que la decisió depèn exclusivament de les companyies que han guanyat el concurs públic. «Hem de mirar d'incidir per no crear crispació ni polèmica a la Terra Alta», ha apuntat.El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre apunta que també s'assumirà des de la Generalitat la gestió de l'oposició d'alguns ajuntament de la Ribera d'Ebre al dipòsit de residus industrials de Riba-roja d'Ebre. L'estratègia serà la mateixa que a la Terra Alta, renegociar amb l'empresa concessionària per trobar alternatives que satisfacin totes les parts. Pallarès ha destacat el gest de l'alcalde Antoni Suàrez, «que l'honra», al paralitzar el projecte un cop ha conegut les veus discordants d'altres pobles de la comarca.