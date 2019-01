Vox denuncia a Pepet i Marieta per «despullar-se» en un concert a Castelló

La formació ultradretana argumenta que es tracta d'un cas d'«exhibicionisme» on hi havia menors entre el públic

Esta es la cultura pro independencia de Compromis en la Plaza Mayor de Castellón de La Plana. Es lo q hay. De ti depende de q en breve vuelva el sentido común a la Comunidad Valenciana. pic.twitter.com/1aqRzQ4h51 — Alfredo Gonzalez (@algonprieto) 16 de desembre de 2018

Vox ha denunciat el cantant del grup ebrenc Pepet i Marieta, Josep Bordes, per un suposat cas d'«exhibicionisme» durant un concert que va tenir lloc el passat mes de desembre a Castelló. L'acusació del partit ultradretà es basa en el fet que l'artista es va despullar totalment durant l'actuació a la plaça Major de la ciutat, amb motiu de la celebració del 86 aniversari de les Normes de Castelló, davant d'un públic entre el qual hi havia menors d'edat. Representants de la formació i els seus representants legals van presentar la denúncia aquest dimarts als jutjats de Castelló. A més del cantant, Vox també han denunciat el Partit Comunista dels Pobles d'Espanya per un suposat delicte d'odi arran d'uns cartells contra el feixisme distribuïts per la ciutat amb motiu dels actes del mateix aniversari.