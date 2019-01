Les polítiques d'ocupació d'Amposta permeten inserir més de 200 persones

El consistori destinarà 1,2 MEUR enguany en programes de foment de l'ocupació

Actualitzada 09/01/2019 a les 14:45

L'àrea de Polítiques Actives d'Ocupació de l'Ajuntament d'Amposta ha ajudat a inserir 201 persones al mercat de treball, durant el 2018. En concret, s'han desenvolupat 103 convenis de pràctiques, s'han derivat 1.100 persones a programes, s'han atès 533 empreses, i s'han ofert 2.912 hores de formació, amb 199 formadors i 85 cursos. L'alcalde Adam Tomàs ha destacat el creixement exponencial de recursos que hi ha hagut en aquesta àrea durant l'actual mandat. En concret, s'ha passat d'una partida de 180.000 euros el 2015, a l'1,2 milions d'euros que s'ha pressupostat per al 2019 per a programes de foment de l'ocupació. L'any passat l'Ajuntament va rebre de la Generalitat ajuts de més de 800.000 euros mentre que les empreses col·laboradores també van rebre prestacions de prop de 400.000 euros.Tomàs ha destacat que les xifres de l'àrea de Polítiques Actives d'Ocupació de l'Ajuntament demostren que és una feina que «repercuteix a la ciutadania». Més enllà de donar feina a una persona durant sis mesos o un any, s'aconsegueix treballar al seu costat a través dels programes d'ocupació perquè pugui trobar feina estable.L'alcalde d'Amposta ha detallat els programes i accions que es desenvoluparan a la ciutat enguany. Es tracta del programa 30 Plus (212.787,87 euros de pressupost), el Treball i formació (288.215,96 euros), Joves en Pràctiques (55.000 euros), Ubica't (98,361,35 euros), Enfeina't (195.845,79 euros), Fitxa 40 (48.000 euros), el Projecte Singulars (230.667 euros), el Treball a les 7 comarques (48.347,26 euros), o els programa d'Espais de recerca de feina (64.850 euros).Finalment, Tomàs ha remarca que la capital del Montsià és el municipi ebrenc on més va créixer el nombre d'afiliats a la Seguretat Social en el tercer trimestre de 2018 – 7,5 punts interanuals-, segons dades del butlletí de conjuntura econòmica de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili. El sector on més va créixer l'afiliació és el dels serveis socials.També les xifres d'atur durant el 2018 han millorat a Amposta. Amb 1.255 persones aturades, la xifra representa una davallada de l'1,1% respecte 2017. L'índex d'atur és del 14,15% a la ciutat.